Москва, 4 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии граждан России нет, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Российских граждан среди погибших и раненых нет», — заявила Захарова.

По ее словам, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.

Напомним, жертвами серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на острове Сулавеси в Индонезии, по последним данным, стали более 1400 человек.

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