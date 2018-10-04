Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Рядовым петербуржцам экс-губернатор Георгий Полтавченко не запомнится ничем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Ярослав Игнатовский.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко в храме

Он отметил, что более-менее политизированная публика вспомнит и долгострой стадиона на Крестовском острове, и сомнительный факт наименования моста в Петербурге в честь Ахмата Кадырова, и жесткие разгоны митингов оппозиции, и попытку передать Исаакиевский собор в руки Русской православной церкви без учета мнения горожан.

«Но простым жителям, думаю, он ничем не запомнится. А запомнится неким своим отсутствием. Даже когда мы на фокус-группах спрашиваем людей, какое у них мнение насчет губернатора — никакого мнения нет. «Он есть, чем-то занимается, а до нас, простых смертных, ему дела нет». Сложилось впечатление, что он вел такой затворнический, граничащий с отшельническим, образ жизни. Начиная с 2014 года, с момента своего избрания губернатором, эта тенденция стала проявляться все больше и больше», — сказал Игнатовский.

Он напомнил, что Полтавченко за семь лет своего правления вторым по величине и значимости городом страны дал всего несколько крупных интервью, причем тем СМИ, что являются подконтрольными Смольному. По его мнению, экс-губернатор тяготился излишней публичностью.

«Но, с другой стороны, была и идея в том, чтобы не выпячивать себя — на контрасте с (предшественницей) Валентиной Матвиенко. Мол, я на хозяйстве, работаю, занимаюсь делом, нет времени на болтовню и сотрясание воздуха. Но петербуржцам все равно нужен был человек, который бы объяснял, что в городе происходит, почему он всё больше отстает от Москвы, всё больше провинциализируется, перестает быть похож на ту жемчужину, которую мы любим», — добавил политолог.

Игнатовский обратил внимание, что при Полтавченко город достиг и определенных успехов, например, ввели в строй Западный скоростной диаметр, несколько станций метро, достроили стадион, начатый при Матвиенко, в связи с чем, вероятно, по прошествии времени вклад Полтавченко в городскую экономику и хозяйство будет более очевиден.

«Но разочарование от того, что его нигде не было, невозможно было опереться на власть городскую, как мне кажется, чувствовали многие», — заключил политолог.

Президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. Полтавченко согласился. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.