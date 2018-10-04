Вильнюс, 4 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В столице США Вашингтоне сегодня, 4 октября, завершается так называемый форум стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией, на котором Литва, по утверждению пресс-службы правительства, представила свой «успешный опыт» по борьбе с «российской пропагандой», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Храбрый портняжка». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1964. СССР Силачом слыву недаром — семерых одним ударом!

«У Литвы многолетний опыт, как опознать и устоять перед кремлёвской пропагандой. Наша общественность сама предпринимает меры, которые уже разоблачили множество ложных новостей и координированных информационных атак из других стран. В Литве родилось движение эльфов, а инициатива журналистов и экспертов по разоблачениям усиливает не только устойчивость Литвы от пропаганды, но и всего мира», — цитирует слова советника премьера по внутренней политике Арнольдаса Пикжирниса пресс-служба правительства Литвы.

Однако он указал, что множество «угроз» ещё предстоит отразить: Россия, по его словам, ведёт против Литвы «гибридную войну», а вызовы с каждым днём становятся всё серьёзнее.

Напомним, Литва, под предлогом уже якобы ведения войны России против Литвы, просит у различных западных структур, в первую очередь из США, вкладывать в Литву значительные средства для «борьбы с пропагандой». Примерами такой «пропаганды», как правило, называются малопопулярные анонимные блоги или анонимные странички в социальных сетях, в которых изредка критикуется политика Литвы. Ни одного «врага» «информационной войны» в Литве не задержали, не оштрафовали, не посадили в тюрьму. Любые проявления инакомыслия при этом называются «операциями России». Главными «информационными врагами» называются российские СМИ, а литовские СМИ на русском языке — «проводниками политики Кремля».