Барнаул, 4 октября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Введение «этикета учащегося» и запрет для школьников красить волосы и пользоваться косметикой, предложенные членом международного комитета Госдумы Виталием Милоновым, сродни изобретению «велосипеда», считает сопредседатель Алтайского отделения ОНФ, учитель с многолетним стажем Марина Ермоленко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культуры путём введения запретов на косметику и краску, она, в частности, отметила:

(сс) Pieterjan Vandaele Подросток

«По моему мнению, введением запретов в школе ничего не добиться. К тому же и этикет учащегося, и требования к внешнему виду учащихся уже существуют, и здесь не нужно изобретать велосипед.

Вместе с тем, как педагог, я всегда была сторонницей порядка и, может быть, это кому-то не понравится, до сих пор выступаю за всеобщее введение школьной формы. Она дисциплинирует, настраивает на учебный процесс и добавляет опрятности. Ну, а что касается запрета, не представляю себе, как бы я зашла в класс и сказала: «Так, дети, с завтрашнего дня перестаём пользоваться косметикой и красить волосы». По-моему, это глупость.

Понимаете, «зловредное влияние» поп-культуры проявляется в тех школах, где нет своей культуры и традиций. Может быть нам стоит не о запретах думать, а поднимать престиж учителей, улучшать образовательные процессы?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее член международного комитета Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в школах «этикет учащегося» и запретить детям пользоваться косметикой и красить волосы. По его мнению, дополнительные правила относительно внешнего вида потребовались из-за «зловредного влияния масс‑ и поп-культуры».

Напомним, 7 сентября дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой была отстранена от занятий в школе за розовый цвет волос. Региональный омбудсмен назвал такой шаг дискриминацией, а прокуратура возбудила административное дело.