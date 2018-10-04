Москва, 4 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Арестованная в США гражданка России Мария Бутина, обвиняемая в качестве иностранного агента, является политзаключённой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Она арестована в США по сфабрикованному обвинению, безосновательно лишена свободы 2,5 месяца и фактически является политической заключённой», — заявила Захарова.

Консульские сотрудники посольства РФ в Вашингтоне на регулярной основе посещают Бутину в Александрии штата Вирджиния, где сейчас и содержится гражданка РФ, указала она.

«Благодаря усилиям российских дипломатов, условия пребывания Марии под стражей значительно улучшились. В конце сентября после долгой изоляции она была переведена на общий режим содержания. Теперь её выпускают из камеры, разрешают общаться с другими заключёнными, совершать телефонные звонки. При содействии посольства организована встреча с православным священником», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, в настоящее время совместно с адвокатами прорабатывается линия защиты Бутиной к следующему заседанию суда. Сама она намерена жёстко отстаивать свою невиновность.