Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. На сайте госзакупок размещена информация об открытом конкурсе на проектные и изыскательные работы благоустройства территории прибрежной зоны Плещеева озера города Переславля-Залесского Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена контракта — 30 миллионов рублей.

Zakupki.gov.ru Карта благоустройства

Источник финансирования — бюджет Ярославской области. Контракт предусматривает разработку проектно-сметной документации по благоустройству прибрежной части Переславля в районе устья реки Трубеж и городского пляжа на Плещеевом озере. Благоустройство этой территории уже давно обсуждается в Переславле.

Весной 2018 года планировалось подготовить заявку по территории у устья Трубежа на конкурс Министерства строительства вместе с проектом обустройства Народной площади и парка Победы. Предварительный проект тогда в Переславле демонстрировал ярославский архитектор Илья Клягин. Однако в процессе обсуждения переславцы раскритиковали предлагаемые решения по благоустройству.

В итоге весной 2018 года на конкурс от Переславля была подана всего одна заявка — проект благоустройства Народной площади. С этой заявкой Переславль-Залесский оказался в числе победителей. Организаторы конкурса заявили при подведении итогов, что конкурс будет продолжен и в следующие годы и рассчитан на 5 лет. Можно предположить, что проект обустройства территории у устья Трубежа и Плещеева озера будет подан на конкурс Минстроя в 2019 году.

Вскрытие конвертов и определение победителя конкурса запланировано на 19 октября 2018 года. По условиям контракта все работы нужно будет выполнить до 15 декабря 2018 года. Иначе говоря, фирма проектировщик сможет заработать 30 млн менее чем за два месяца.