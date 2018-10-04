Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Назначив временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга за 11 месяцев до выборов, власть оставляет двери открытыми, и в случае, если у Александра Беглова не будет необходимой поддержки, ставку на него делать не будут, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 октября, политолог Александр Конфисахор, комментируя отставку Георгия Полтавченко и временное назначение Беглова до выборов сентября 2019 года.

Kremlin.ru Александр Беглов

Как сообщалось ранее, Владимир Путин принял отставку Полтавченко и до намеченных на сентябрь 2019 года губернаторских выборов назначил временно исполняющим обязанности Александра Беглова. За это время Беглову предложено самому решить, выдвигаться ли на выборы и менять ли статус врио на полноценное губернаторство.

Власть сильно обожглась на недавних губернаторских выборах в целом ряде регионов страны. Раньше назначенные исполняющими обязанности всегда выигрывали выборы. Теперь это правило перестало работать. Власть в случае с губернатором Петербурга оставила себе возможность для маневра.

Беглову так и было сказано: обживитесь, а потом решите. Так сохраняется возможность отыграть назад, если выяснится, что у Беглова поддержки в городе нет. В таком случае он сам выйдет и скажет: президент предлагал мне подумать, я подумал и решил, что баллотироваться мне не надо. Я, мол, был антикризисным управляющим, зима пройдена спокойна, а на выборы я не хочу.

И наоборот: если будет ясно, что Беглов может выиграть выборы, желательно в первом туре, тогда он будет баллотироваться.