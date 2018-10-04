Москва, 4 октября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В Центральном доме литераторов в Мрскве началась церемония прощания с известным российским артистом эстрады, театра и кино Романом Карцевым, сообщает 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Роман Карцев

Одними из первых проститься с актером пришли сатирик Михаил Жванецкий, режиссер Марк Розовский, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.

Народный артист России Роман Карцев ушел из жизни 2 октября в возрасте 79-ти лет. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сын артиста Павел Кассинский рассказал, что около двух месяцев назад у Карцева случился инсульт, а затем, через некоторое время, — инфаркт и воспаление лёгких.

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