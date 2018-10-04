Ярославль, 4 октября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле Ленинский районный суд признал виновными фармацевта и двух врачей областной клинической онкологической больницы, которые мошенничали с лекарствами для пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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В апреле 2016 года фармацевт аптечного пункта больницы и двое врачей-онкологов разработали мошенническую схему. Один врач вносил в медицинскую карту пациентов недостоверные сведения о необходимости получения ими лекарств. Подложные документы подавались во врачебную комиссию, которая, не зная о сговоре, одобряла выдачу лекарств. Далее второй врач оформлял рецепты, по которым препараты получала фармацевт аптечного пункта для последующей продажи по заниженной цене».

За год группа похитила лекарства стоимостью более 1,9 миллиона рублей, заработав на перепродаже около 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия заместитель прокурора Ленинского района Ярославля заключил с врачами досудебное соглашение о сотрудничестве. Они признали вину в полном объеме, содействовали раскрытию преступления и возместили ущерб в размере 600 000 рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

Суд приговорил организатора преступной группы к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его подельника — 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выпиской льготных лекарственных препаратов на 3 и 2 года соответственно.

В отношении фармацевта уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.