Липецк, 4 октября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 4 октября был официально представлен в Липецке. Об этом сообщила ТРК «Липецкое время».

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Артамонов

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и экс-глава региона Олег Королёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 октября Олег Королёв заявил, что попросил президента перевести его на другую должность, и Владимир Путин принял отставку главы Липецкой области. Временно исполняющим его обязанности был назначен Игорь Артамонов.