Ереван, 4 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Армении отправило в отставку шестерых губернаторов, которые представляли партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Подобное решение исполнительный орган принял сегодня, 4 октября, на заседании правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

primeminister.am Никол Пашинян

Как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян — это политическое решение.

«Вы знаете, с чем это связано. Последние политические события проходили публично, и в результате несколько министров также были освобождены с должностей. Я хочу выразить им благодарность за проделанную работу, решение было принято в результате политических событий», — сказал Пашинян.

2 октября Пашинян на многотысячном митинге у здания парламента Армении уволил пятерых министров, представителей указанных партий, и обещал, что правительство уволит также шестерых губернаторов, что и было сделано сегодня.

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Согласно другому обещанию премьера, он подаст в отставку после того, как решения вступят в силу. Отставка Пашиняна необходима для проведения досрочных парламентских выборов, которым противятся «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», вместе с Республиканской партией Армении.

Сегодняшним решением правительства все озвученные кадровые решения главы правительства вступили в силу, и теперь в Армении ждут отставки премьера.

3 октября он связал отставку с саммитом Франкофонии, который пройдёт в Армении в середине октября. По мнению армянских политологов, отставки премьера можно ожидать после 13 октября.