Тюмень, 4 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Тюменской области сокращается число сельского населения. И более половины жителей региона проживают в столице региона — Тюмени. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов региона за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Численность населения Тюменской области стабильно растёт. В 2017 году количество жителей региона увеличилось более чем на 22 тыс. человек по сравнению с 2016 годом и составило 1 млн 488,3 тыс. человек, что обусловлено в основном миграционным приростом в 15 587 человек. В 2017 году в Тюменской области родились 5 289 человек.

Но есть и депрессивные в демографическом плане территории. В 2017 году численность населения сократилась в Сладковском (-6,25%), Аромашевском (-4,5%) и Нижнетавдинском (-4,3%) районах в связи с естественной и миграционной убылью.

В регионе, как и в целом по России, продолжается процесс урбанизации населения. Число сельских жителей сократилось на доли процента и составило в 2017 году 33,7% населения. Более половины населения региона сосредоточено в городе Тюмени, где проживает 756,5 тыс. человек.

Среди муниципальных районов наибольшая численность постоянного населения — в Тюменском районе — 118,5 тыс. человек (8% населения Тюменской области). Менее всего населения проживает в Сорокинском (9,8 тыс. человек) и Армизонском (9,3 тыс. человек) районах.