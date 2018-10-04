Вашингтон, 4 октября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. За последние два года среди жителей Соединенных Штатов резко снизилась популярность папы Римского Франциска. Об этом говорят итоги социологического опроса, проведенного аналитическим центром Pew Research Center (США).

Папа римский Франциск

Отмечается, что на сегодняшний день лишь половина американских католиков поддерживают деятельность Франциска, что примерно на 24% меньше, чем в 2015 году. Эксперты аналитического центра предполагают, что такое понижение рейтинга понтифика связано с чередой скандалов, связанных с преступлениями на сексуальной почве, в которых уличили в последнее время различных иерархов Католической церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа экс-посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано призвал Франциска покинуть свой пост, обвинив его в укрывательстве педофила.

Вигано предоставил документы, подтверждающие, что руководство католической церкви с 2000 года знало об обвинениях против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, которого подозревают в растлении малолетнего и половой связи со взрослыми семинаристами. Понтифик, следует из документов Вигано, также узнал о ситуации, заняв свой пост в 2013 году, однако ничего предпринимать не стал.

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