Москва, 4 октября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Душанбе уже через неделю состоится заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. От России участие в мероприятие примет премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят ход реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС», — говорится в сообщении.

Главы правительств утвердят бюджет организации на 2019 год, примут Совместное коммюнике. Затем заседание пройдёт в расширенном составе с участием делегаций государств-наблюдателей и партнёров по диалогу ШОС.

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Отмечается, что Дмитрий Медведев на полях Совета глав правительств ШОС намерен провести ряд двусторонних встреч с зарубежными партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года члены ШОС договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Во встрече приняли участие Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.