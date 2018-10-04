Дамаск, 4 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Ближний Восток похож на пороховой погреб. Никто не знает, когда он взорвется. Нет лишь сомнений в том, что это произойдет — раньше или позже. Можно наблюдать все больше событий, указывающих на то, что в регионе грядет очередная война, пишет Мохаммед Айюб в статье для The Strategist.

Сальвадор Дали. Предчувствие гражданской войны (фрагмент). 1936

Автор отмечает, что непосредственной точкой эскалации может стать сектор Газа, в котором палестинцы с 30 марта проводят свой «Великий марш возвращения». Он начался как движение гражданского общества, вызванное недовольством осуществляемой Тель-Авивом блокады, из-за которой жизнь в секторе Газа сопряжена с большими лишениями. Масштабы марша нарастают, а от ответных действий Тель-Авива гибнет все больше его участников. Так, 28 сентября 20 тыс. палестинцев маршем направились к границе сектора Газа и Израиля. Из них от израильских пуль погибли семеро, и подобные столкновения происходят почти каждый день.

Кроме того, если участники марша изначально высказывали критику в адрес движения ХАМАС, которое осуществляет эффективное управление сектором, а также не может добиться соглашения с Палестинской национальной администрацией, номинально контролирующей регион, то впоследствии само движение ХАМАС стало организовывать и управлять этими выступлениями. Из-за этого ситуация стала носить крайне взрывоопасный характер, а высокопоставленные официальные лица Израиля начали открыто угрожать возможностью повторения вторжения в Газу, которое было в 2014 году.

Сектором Газа точки, в которых Израиль может быть втянут в войну, не ограничиваются. Одной из них может стать Ливан, где действует шиитская группировка «Хезболла». Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что израильской разведке известно о работах «Хезболлы» по созданию пусковой площадки для ракет рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, а также о создании под расположенным поблизости футбольным стадионом склада. По данным израильских источников, эти проекты осуществляются совместно с Ираном для модернизации ракетного потенциала группировки, чтобы она могла наносить удары по целям, находящимся в глубине израильской территории.

«У меня сегодня есть что сказать «Хезболле»: Израиль знает, что вы делаете. Израиль знает, где вы это делаете. И Израиль сделает все, чтобы вам это не могло сойти с рук», — пригрозил Нетаньяху группировке с трибуны ООН.

Предостережение израильского лидера звучало почти как призыв к бою, поскольку любое нападение Израиля на эти объекты неизбежно приведет к жестокому возмездию со стороны «Хезболлы», что может привести к тотальной войне, какая была в 2006 году. Израильская угроза подразумевает не только «Хезболлу», но и Иран и Сирию, поскольку ракеты поставляет Иран и делает это он через Сирию, на территории которой Тель-Авив за последний год неоднократно наносил удары по иранским войскам. Эти действия, совершаемые почти безнаказанно, вселили в Израиль безрассудность, вылившуюся в дипломатический конфликт с Москвой, причиной которого стало уничтожение российского самолета. Он был сбит случайной ракетой сирийских ПВО, которые пытались сбить израильский самолет, наносящий удары по целям в арабской республике.

Несмотря на то что вероятность прямого военного противостояния между Израилем и Россией пока невелика, Москва выступила с решительным предупреждением, что авантюризм Тель-Авива может привести к подобному столкновению. В Москве также заявили, что такие действия могут поставить под угрозу координацию израильских и российских военных в Сирии. Более того, Кремль указал на то, что нанесение израильской авиацией ударов по Сирии, даже если Тель-Авив ограничивается иранскими целями, приводит к ослаблению сирийского правительства, а также наносит ущерб процессу прекращения в стране гражданской войны.

В ответ на уничтожение своего самолета Россия заявила о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300, которые поспособствуют укреплению противовоздушной обороны Дамаска против воздушных атак Израиля. В Тель-Авиве считают это «тревожным обновлением», но вряд ли эти комплексы смогут помешать израильским ВВС действовать в воздушном пространстве Сирии.

Тем не менее продолжение авиаударов Израиля по территории Сирии в контексте российских предупреждений может нанести еще больший ущерб российско-израильским отношениям. Это может привести к тому, что Москва может забрать свои гарантии Израилю того, что она убедит Иран не допускать свои силы к границе с еврейским государством ближе 100 км. Развертывание иранских войск и союзных им шиитских группировок, в том числе «Хезболлы», поблизости от границы между Сирией и Израилем может стать прелюдией к наземным столкновениям, которые обострят и без того взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке.

После выхода президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном Израиль понял, что Вашингтон полностью поддерживает его в отношении исламской республики. Поэтому Нетаньяху может вернуться к достижению своей любимой цели — попытке полного уничтожения ядерного потенциала Ирана с тем, чтобы ядерная монополия на Ближнем Востоке была исключительно в руках Тель-Авива. Эта цель в сочетании с вероятностью столкновения Ирана и Израиля в Сирии, даже случайного, крайне опасна. Такое развитие событий может привести к тому, что в регионе вновь начнется крупное противостояние, которое втянет в себя и Вашингтон.