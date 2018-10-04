Киев, 4 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. На Украине ряд животных находятся на грани вымирания, сообщает 4 октября «112 Украина».

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

По данным из Красной книги Украины, на грани вымирания в стране находятся такие животные, как бурый медведь (осталось не более 300 особей), кот лесной (00−500 особей), рысь (350−400 особей), заяц-беляк (200 особей). Также исчезнувшими зубр, европейски суслик, дикий конь, тюлень-монах.

Отмечается, что основная причина вымирания животных — браконьерство, распространение ядохимикатов и промышленности.

Напомним, эксперты также бьют тревогу по поводу исчезновения на Украине коров. Это животное является самым долгоокупаемым видом скота, из-за чего украинские фермеры отказываются его выращивать.