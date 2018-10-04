Оренбург, 4 октября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбурге силовики завершили предварительное следствие по делу о сектантах. Четверо жителей областного центра и Оренбургского района обвиняются в создании и руководстве деятельностью запрещенного религиозного объединения, а также в участии в деятельности запрещенного религиозного объединения, его пропаганде, что повлекло причинение вреда здоровью граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Сборище сектантов

По версии следствия, сектанты действовали в Оренбургской области с мая 2016 года по август 2017 года. Они проповедовали вредное вероучение под видом «лечения». Адепты проводили семинары, совершали обряды и обещали исцеление от всех болезней: как реальных, так и надуманных. Людей призывали отказываться от медицинской помощи по религиозным мотивам. При этом на «пациентов» оказывалось деструктивное воздействие: у одного развилось психическое расстройство, другой впал в кризисное состояние.

Во время предварительного расследования уголовного дела фигуранты не признали своей вины. Дело направлено в суд.

По данным СУ СКР по Оренбургской области, условия для работы секты создавались местными учреждениями и вузом, также в пропаганду псевдорелигиозной организации был вовлечен и минздрав области. В адрес ректора Оренбургского госуниверситета, директоров учреждений, в помещениях которых последователи секты ежемесячно проводили семинары (с участием до 100 человек), а также в адрес министра здравоохранения Оренбургской области (под эгидой министерства информация о деятельности объединения распространялась на специализированной выставке, посвященной охране медицине и здоровью), внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.