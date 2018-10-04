Вашингтон, 4 октября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Военное командование США может отреагировать на поставку в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщает портал The Drive.

AF.mil F-22 Raptor

По данным издания, Вашингтон для проведения воздушных операций в Сирии может направить истребители F-22 и самолеты F-16CJ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководство РФ приняло решение поставить войскам ПВО Сирии ЗРК С-300. Поставки систем ПВО были осуществлены после гибели самолета-разведчика Ил-20, спровоцированной действиями самолетов ВВС Израиля.

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