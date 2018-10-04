Иваново, 4 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Ивановской области уволен в связи с утратой доверия. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Надзорное ведомство усмотрело нарушение антикоррупционного законодательства в действиях заместителя начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области: в справках о доходах за 2015 и 2016 год он не указал наличие кредита в миллион рублей. По мнению прокуроров, сделал он это умышленно, при этом в течение года кредит выплачивался «третьим лицом, с которым проверяемое лицо взаимодействовало при исполнении своих обязанностей». Прокуратура внесла представление начальнику УМВД, итогом которого стало увольнение замначальника управления с должности — по собственному желанию. Это решение прокуратура оспорила в суде.

В итоге суд признал действия УМВД России по Ивановской области незаконными и изменил основание расторжения служебного контракта с заместителем начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области на увольнение в связи с утратой доверия. Позже Ивановский облсуд подтвердил законность решения суда первой инстанции.

В пресс-службе УМВД России по Ивановской области ИА REGNUM сообщили, что по факту вынесения решения об увольнении заместителя начальника УФМС по собственному желанию назначена проверка и подчеркнули, что руководство УМВД примет меры по исполнению решения суда.

Отметим, что в начале октября также в связи с утратой доверия и по требованию прокуратуры был уволен заместитель главы администрации Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области: при проверке прокуроры нашли конфликт интересов — муниципальные контракты отдавались родственникам чиновника.