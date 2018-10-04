Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области двор на улицах Пушкина и Вокзальной (в районе 33, 35, 37 домов), благоустраиваемый по программе «Решаем вместе», недоделан и утопает в грязи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Благоустройство двора в Переславле

По состоянию на 3 октября 2018 года, сделан только ремонт подземных коммуникаций и установлена детская площадка.

Благоустройство двора в Переславле

К асфальтированию и озеленению подрядчик не приступил. По двору невозможно перемещаться.

«Мы, жители домов по ул. Пушкина и ул. Вокзальная, в этом году начали благоустройство по программе «Решаем вместе», чем были очень довольны. На данный момент с августа месяца поставили площадку детскую, перед выборами начали менять инженерные системы. В итоге подхода и подъезда к домам нет, сплошная грязь по колено. По телефонам толком сказать ничего не могут, когда и кто будет продолжать работы и будут ли вообще! Сейчас у домов уложены поддоны, но это не спасает. Стендов с информацией о подрядных организациях нет. Кто проводил работы, неизвестно. С площадок убрали вешала, на которых сушили жители белье, почти во всех домах нет балконов, сушить белье негде, — рассказывает житель Переславля Роман Николаев.

Благоустройство двора в Переславле

28 сентября 2018 года двор посетил исполняющий обязанности главы Переславля-Залесского Владимир Волков. Совместно с заместителем МКУ «Центр развития» Анастасией Кудрявцевой он оценил проделанные работы. На сайте администрации Переславля приводятся слова Анастасии Кудрявцевой по итогам визита на улицу Пушкина.

В данный момент внешний вид улицы оставляет желать лучшего, но сегодня мы организуем временный проход в виде укладки поддонов, чтобы жители могли более комфортно перемещаться по двору без особых затруднений. Дом просевший, подъезды углублены. Необходимые замеры для проектных работ проводились зимой, это не позволяло полностью увидеть картину, тем более не планировалась замена сетей. Мы пошли на уступку, отсрочили выполнение работ по программе «Решаем вместе!», для того чтобы потом не портить асфальтовое покрытие, — сказала Анастасия Кудрявцева.

Также на сайте администрации Переславля сообщается, что работы планируется завершить в течение двух недель.

Благоустройство двора в Переславле

В проектном офисе «Решаем вместе» пояснили, что проведение работ во дворе в настоящий момент приостановлено, подрядчик не выходит на объект, потому что не были разобраны старые гаражи, где планируется сделать парковку.

Благоустройство двора в Переславле

При этом в изначальном проекте на этом месте парковки не было. Кто и когда будет убирать гаражи, в проектном офисе пояснить не смогли. Получить оперативный комментарий в МКУ «Центр развития» не удалось.

Благоустройство двора в Переславле

По данным с сайта госзакупок, работы во дворе по программе «Решаем вместе» выполняют два подрядчика — ООО «Сфера» (замена и ремонт инженерных коммуникаций) и ООО «Интегратор» (контракт на ремонт двора). В еще одном разыгранном лоте на замену сетей отсутствует информация о заключении контракта, хотя есть информация о победителе — это ООО «РСК». Отметим, что по программе «Решаем вместе» в этом году в Переславле делается всего два двора.

Подобная ситуация в Переславле была год назад с двором на Красноэховской улице. Там в 2017 году по программе «Решаем вместе» построили хоккейную коробку без учета особенностей местности, а также не предусмотрели средства на благоустройство двора после проведения строительных работ. Как и на Красноэховской, во дворе на улицах Пушкина и Вокзальной оказалось, что проект не соответствует фактической ситуации во дворе. А это, в свою очередь, привело к задержкам по срокам и неопределенности.

Тем временем обещанные работы на улице Красноэховской — асфальтирование внутренней части хоккейной коробки и обустройство подхода к спортивному объекту — так и не выполнены.