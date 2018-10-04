Вашингтон, 4 октября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 18-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне 2018/19 в матче с «Бостон Брюинз». Эта шайба стала для него 608-й за карьеру в 1004 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Благодаря этому Овечкин догнал в списке бомбардиров Дино Сиссарелли, у которого 608 заброшенных шайб в 1232 матчах.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории НХЛ на сегодняшний день является Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в первом матче нового сезона НХЛ со счётом 7:0.