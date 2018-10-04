Чита, 4 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае устанавливают размер ущерба, нанесенного непогодой фермерам западных районов региона. Как следует из официальной информации, вследствие установления снежного покрова 19−20 сентября пострадало не менее 976 гектаров зерновых культур. Это стало основанием для введения режима ЧС в Красночикойском районе.

Правительство Забайкальского края В западных районах Забайкалья полегла пшеница

Правительство Забайкальского края В западных районах Забайкалья полегла пшеница

Специалисты филиала Россельхозцентра пообещали аграриям дать рекомендации по дальнейшей уборке урожая и его сохранению.

Напомним, губернатор Наталья Жданова, выступая на днях в прямом эфире «Россия-24», заявила, что, несмотря на летний паводок и нанесенный хозяйствам ущерб, аграрный сезон 2018 года будет более урожайный, чем предыдущий.

«По зерновым культурам прогнозируется получить не менее 170 тысяч тонн зерна, что на 60% выше уровня 2017 года. Сельхозпредприятия выкопали более 6 тысяч тонн картофеля, собрали в пределах 1,4 тысячи тонн овощей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 35%. Также более чем на 50% убран яровой рапс», — заявила губернатор.

О проблемах крестьян, связанных с отсутствием достойных рынков сбыта и значительным подорожанием производства пшеницы, краевые власти почему-то умалчивают.