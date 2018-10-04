Новосибирск, 4 октября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обратился в мэрию и горсовет Новосибирска с просьбой вернуть второй тур выборов мэра. Об этом общественный активист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В 2013 году, когда один из кандидатов в мэры переписал порядок избрания градоначальника под себя, я, как и большинство общественников города, защищал второй тур выборов мэра. Был среди нас и будущий градоначальник Анатолий Локоть, и даже выступил с пламенной речью в защиту демократии. Памятуя об этом, вчера я официально обратился в мэрию города и в совет депутатов с просьбой вернуть второй тур выборов. Рассчитываю, что мэр и депутаты поддержит нашу инициативу», — написал Антонов.

Отметим, что второй тур на выборах мэра Новосибирска был отменён в 2013 году. Выборы квалифицированным большинством (50% плюс один голос) были заменены на мажоритарную систему, когда победа одного из кандидатов определяется простым большинством голосов. Полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года. Выборы скорее всего будут назначены на сентябрь, на единый день голосования. В 2014 году на досрочных выборах мэра Новосибирска явка избирателей составила 32,59%.

«Я считаю, что выборы в два тура позволят лучше и полнее учесть волю избирателей и мне хотелось бы, чтобы данная норма была в городе Новосибирске восстановлена. Более того, хотелось бы добиться того, чтобы в нашем городе, да и во всей стране избирательное право перестало корректироваться в угоду того или иного кандидата в соответствии с социологическими данными. Процедура должна быть единой для всех, а конкуренция честной. Стремиться к этому — наша общая задача», — прокомментировал ИА REGNUM инициативу Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ради победы на выборах в 2019 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть поступился своими губернаторскими амбициями в 2018-м. 8 июня он заявил, что «принял решение отказаться от выдвижения в пользу Травникова», рассчитывая, что «ответный шаг будет сделан и со стороны руководства области на выборах мэра».