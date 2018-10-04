Москва, 4 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. «Кислота» (18+)

Цитата из к/ф «Кислота». реж Александр Горчилин. 2018. Россия Молодость

Молодость… Время мечтать, верить, стремиться… Наверное, для кого-то это так. Или когда-то было так. Для героев дебютного фильма Александра Горчилина молодость — невыносимый груз пустоты в душе и тумана в голове. Саша и Петя обычные молодые люди, живущие в обычном городе. Не какие-нибудь отбросы — нормальные ребята, почти творческие личности. Просто они понятия не имеют, зачем живут, куда идут и нужно ли вообще куда-то идти и жить. Или можно просто изображать жизнь, дрейфуя от вечеринки к вечеринке, заглушая вопросы без ответов пустопорожними словами, музыкой в наушниках, веществами и сексом. Но рано или поздно происходит что-то, что заставляет хотя бы на время прервать броуновское движение и спросить себя: кто я такой? Иногда ради этого кто-то должен у тебя на глазах покончить счеты с такой же, как у тебя, пустой и бессмысленной жизнью. После того как ты даже не попытался его удержать…

Фильм удостоен премии «За лучший дебют» на фестивале «Кинотавр».

"На районе» (16+)

И еще один фильм о молодости и поиске себя. На этот раз не на грани, а за гранью фола, в криминальном мире. В центре картины Ольги Зуевой опять же двое друзей — крепкие, спортивные ребят, выполняющие весьма сомнительные поручения и не задающие лишних вопросов, лишь бы платили. Риск щекочет нервы и бодрит, а шальные денежки позволяют покупать нехитрые, но приятные удовольствия. Все идет по накатанной колее, пока очередное «дело» не заставляет зашевелиться в их душах то, о существовании чего они и не подозревали, — совесть. Оба понимают — это грань, развилка, перекресток. После сделанного выбора ничто уже не будет прежним — ни дружба, ни жизнь…

«Звезда родилась» (18+)

Фильм Брэдли Купера рассказывает вечную как мир историю. Он — музыкант, когда-то популярный, но переживший свою славу, она — просто девчонка, любящая петь, в которой до поры дремлет яркий и самобытный талант. Между ними пробегает искра, разжегшая огонь страсти. Джексон отдает Элли все, что знает и умеет, учит верить в себя, помогает раскрыться ее дару. Она быстро становиться известной, у него же впереди никаких перспектив. Окажется ли их любовь сильнее разочарования, горечи и зависти учителя к превзошедшей его ученице?

В роли главного героя — сам режиссер, героиню сыграла знаменитая Леди Гага.

«Веном» (16+)

Паразиты… От этого слова по коже пробегают мурашки омерзения. Хуже нет, чем подцепить что-то этакое. А если этот паразит не банальная дизентерийная амеба или пошлый гельминт, а разумная инопланетная тварь со своеобразным чувством юмора и суперспособностями, которыми она щедро наделяет своего «хозяина» — не задаром, конечно же? Может случиться так, что тебе и не захочется искать лекарство от этой напасти…

Журналист Эдди Брок смел и предприимчив, как и полагается репортеру — «разгребателю грязи». Но он не знал, что, сунув нос в тайны некой очень подозрительной биоинженерной компании, унесет оттуда что-то большее, чем чужие секреты. Теперь внутри него живет инопланетная тварь, которая время от времени делает его очень крутым, очень страшным и очень недобрым. Но Эдди все это постепенно начинает даже нравиться…

Фильм по комиксам Marvel поставил режиссер Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), в главной роли — Том Харди.

«Школа» (16+)

На что способна мать ради своего ребенка? Иногда — всего лишь сходить на родительское собрание или проверить уроки. А иногда — спуститься в самый ад, чтобы вырвать оттуда душу самого дорогого существа.

После несчастного случая сын Эми находится в коме. Врачи отказались от него, но мать не желает смириться. Ради сына она не только отказывается от блестящей карьеры, но и рискует собственным разумом и жизнью, чтобы проникнуть в странное место, похожее на заброшенную школу, полную привидений, где блуждает, не находя выхода, ее мальчик… Возможно, чтобы вывести его к свету, ей необходимо как следует поработать над своими ошибками.

Фильм ужасов «Школа» — полнометражный дебют режиссера Сторма Эшвуда.

«Черный клановец» (18+)

Негр в ку-клукс-клане? Это еще более неправдоподобно, чем овца в волчьей стае. Но что поделаешь, если долг зовет и служба требует? Правда, чернокожий полицейский с большими амбициями не собирается сам лезть в логово агрессивных расистов. У него хорошо подвешен язык, так что его дело — установить контакт по телефону и очаровать этих мерзавцев, а в логово врага отправится его белый коллега. Правда, есть маленькая закавыка — он вообще-то еврей…

Авантюрно-сатирическая комедия Спайка Ли завоевала Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

«Любовник моей жены» (18+)

Седина в голову — бес в ребро. Даниэль считал себя примерным семьянином, искренне влюбленным в свою уже не молоденькую спутницу жизни. До того самого момента, пока в гости в их уютное семейное гнездышко не пришел его друг, бонвиван Патрик со своей молодой и красивой любовницей Эммой. Влечение к знойной красавице поразило беднягу, словно молния, и он совершенно заблудился в волшебном лабиринте эротических фантазий, утратив связь с реальностью…

Истинно французскую комедию для тех, кто любит погорячее, снял Даниэль Отой. В главных мужских ролях сам Даниэль Отой и Жерар Депардье.

«Пришельцы в доме»

У мальчика Луиса из мультика, снятого немецкими аниматорами, скучноватая жизнь. Он так и не нашел себе друзей и проводит время наедине с книжками о пришельцах и летающих тарелочках. Уфология — его настоящая страсть. Неудивительно, что в один прекрасный день троица хулиганистых инопланетян свалилась чуть ли не ему на голову! Пришельцы отчаянно нуждаются в помощи, ведь их блюдце потерпело серьезную аварию. Луис, рискуя попасть в неприятности, прячет новых друзей у себя дома. К счастью, они могут превращаться в кого угодно, правда, из-за их безалаберности и дурашливости это порождает самые невероятные казусы и конфузы. В общем, так себе маскировочка… Но Луис твердо решил помочь пришельцам вернуться к своим, а заодно и большой космос посмотреть! Ведь там наверняка интереснее, чем дома…