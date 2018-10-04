Экибастуз, Казахстан, 4 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Сотрудники управления борьбы с наркобизнесом департамента внутренних дел Павлодарской области задержали двоих жителей Экибастуза по подозрению в хранении наркотиков, передает 4 октября телеканал «Хабар 24».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Конопля

В ходе проведения досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли пять коробок и два мешка, в которых содержалось 300 кг марихуаны. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания УВД Экибастуза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Казахстана Иван Добрышин заявил, что за последние пять лет численность наркозависимых граждан республики сократилось на 35%.