Омск, 4 октября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Омскую область за январь — август 2018 года прибыли 16,3 тыс. человек, выбыли из региона — 23,9 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, число выбывших за этот период превысило число прибывших на 7,6 тыс. человек.

Фешин Николай Иванович. Беженцы

Только за август текущего года регион покинули 3,8 тыс. человек. В то же время прибыли в Омскую область 2,5 тыс. человек. Миграционная убыль составила 1326 человек.

В пределах Омской области за восемь месяцев текущего года место жительства сменили 19,3 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. человек — в августе, резюмировали в Омскстате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже не первый год в Омской области фиксируется миграционная убыль населения. И если в 2009 году она составляла 340 человек, то в 2016-м — 5942 человека. А по итогам 2017 года численность населения Омской области уменьшилась на 12,6 тыс. человек.

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