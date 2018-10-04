Вашингтон, 4 октября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Первый гравитационный маневр у Венеры выполнил американский «солнечный зонд» Parker Solar Probe, в ходе семилетней миссии которого таких маневров будет еще шесть. Об этом сообщает 3 октября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

NASA Солнечный зонд «Parker Solar Probe»

Отмечается, что автоматическая станция прошла на расстоянии около 1,5 тыс. миль (около 2,4 тыс. км) от Венеры, чье гравитационное поле позволит постепенно разогнать зонд и изменить его орбиту таким образом, что в ноябре космический аппарат приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км.

В указанной области температуры могут достигать многих сотен тысяч градусов, поэтому скорость аппарата в данных зонах должна быть достаточно высокой — зонд будет разогнан до скорости более 720 тыс. км/ч, отметили в агентстве.

С помощью установленной на станции аппаратуры американские ученые рассчитывают получить фотоснимки светила и замеры радиационного поля в пределах солнечной короны.

Как сообщало ИА REGNUM, частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса начала разработку аппарата, предназначенного для посадки на Луне.

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