Киев, 4 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. У депутата Верховной рады Надежды Савченко частично арестовали квартиру, заявила ее сестра Вера Савченко, сообщает 4 октября «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, приставы арестовали третью часть квартиры, так оставшаяся часть поровну разделена между сестрой депутата и ее матерью.

Напомним, расследование дела Савченко длится с марта 2018 года. Так, 21 марта с депутата сняли неприкосновенность, а 22 марта депутат была задержана. Власти обвиняют Савченко в попытке государственного переворота, взаимодействии с российскими спецслужбами, а также подготовке терактов в здании Верховной рады и администрации президента Украины.