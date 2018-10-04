Новосибирск, 4 октября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Качество жизни граждан, как и их кошелёк, вновь будут подвергнуты испытанию, сказал доцент кафедры региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Анатолий Плеслов, комментируя ИА REGNUM предложение правительства РФ внедрить на территории страны социальные нормы энергопотребления.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Напомним, ранее стало известно, что правительство РФ вновь обсуждает возможность введения соцнормы энергопотребления. Заключается она в установлении базового тарифа в 300 киловатт в месяц. Всё, что сверх норматива, будет оплачиваться по повышенному тарифу. Ряд экспертов уже отметили, что введение соцнормы повлечёт увеличение расходов населения. Другие же заявляют, что 300 киловатт в месяц — достаточно.

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«Одним из возможных последствий введения социальной нормы потребления электроэнергии станет снижение этого самого потребления: довольно многочисленна категория населения, которая будет вынуждена любыми путями не выходить за рамки тарифа. Качество жизни граждан, как и их кошелёк, вновь будет подвергнуто ещё одному испытанию. Если же все будут стремиться к потреблению в пределах нормы, масштабного финансового эффекта также ожидать не стоит. В 2016 году Новосибирская область уже отказалась от введения этой нормы, воспользовавшись возможностью выбора. В качестве одного из аргументов были приведены данные: около 80% потребляемой в регионе электроэнергии соответствовало предлагаемой на тот момент социальной норме», — отметил Анатолий Плеслов.

Что касается тарифов, то, по мнению новосибирского эксперта, они возрастут не резко, как предрекают некоторые эксперты, а просто возрастут.

«Минэнерго озвучивало предложение по тарифам ЖКХ на 2019 год: индексация в соответствии с уровнем инфляции — на 4%», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует окончательно сформулировать предложение по социальным нормам энергопотребления к январю 2019 года.