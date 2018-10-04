Саяногорск, Хакасия, 4 октября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. «Долговая удавка» ввергла бюджет хакасского города Саяногорска в «коматозное состояние», а «в городской казне гуляет ветер». Так ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в Саяногорске, охарактеризовал новый мэр города Михаил Валов.

R-19.ru Инаугурация мэра Саяногорска Михаила Валова

Объясняя свою откровенность на странице в Facebook, градоначальник подчеркнул, что жители Саяногорска «имеют полное право знать, что происходит с городскими финансами и куда тратятся деньги из бюджета».

По его словам, по состоянию на 1 октября 2018 года в Саяногорске заблокированы лицевые счета 36 бюджетных учреждений на общую сумму 61,7 млн рублей. Долги копились с 2014 года:

«Сегодня арестованы счета почти всех школ, детских садов и муниципальных учреждений города. Долги состоят из двух частей: почти 45 млн рублей бюджетникам должен местный бюджет, 16 млн — бюджет Республики Хакасия. Уточню, что это не просто долги, а долги, по которым имеются судебные решения и выписаны исковые листы».

В целом кредиторская задолженность местного бюджета по состоянию на 1 сентября 2018 года, по словам Валова, составляет 186,1 млн рублей. В том числе 43,2 млн рублей по коммунальным услугам; 10,6 млн — по налогам; 42,9 млн — поставщикам и подрядчикам:

«Фактически сегодня город не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам».

Также Валов отметил, что общая задолженность города по кредитам составляет 272,3 млн рублей, в том числе перед банками 195 млн, по бюджетному кредиту — 77,3 млн. Пользование кредитными деньгами обходится Саяногорску дорого:

«Сумма одних только процентов, подлежащих оплате банку, в этом году (2018 — прим. ИА REGNUM ) обойдётся городской казне Саяногорска в 26 млн рублей. Для сравнения: примерно столько же денег в этом году было потрачено на сплошное асфальтирование улицы Ленина».

Итого — общие долговые обязательства города по состоянию на 1 сентября 2018 года составили 458,4 млн рублей, констатировал градоначальник, добавив, что за оставшиеся месяцы текущего года долги вырастут ещё. А если не поменять ситуацию, то в следующем году сумма совокупных городских долгов будет выглядеть ещё более ужасающей по сравнению с собственными доходами бюджета Саяногорска, которые составят 711 млн рублей.

«Как видим, до полного банкротства Саяногорску осталось сделать всего несколько шагов. По сути, город уже находится за гранью выживания», — подчёркивает Валов. Вину за сложившуюся ситуацию он возлагает на прежнее руководство города, которое придерживалось стратегии «сглаживания всех острых углов» в отношениях с правительством Хакасии.

Валов пишет, что часть озвученных проблем свойственна всей Хакасии и носит системный характер. Он убеждён, что «прежняя политика государства в отношении органов местного самоуправления ведёт к полном развалу и деградации всех систем жизнеобеспечения в муниципалитетах».

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Михаил Валов заверил, что на текущей неделе официально поставит в известность о критическом положении Саяногорска представителей правительства Хакасии.

«Администрация города, со своей стороны, уже разрабатывает ряд мер, направленных на сбалансированность бюджета, однако ситуация слишком запущена», — резюмировал он.

Напомним, в декабре 2017 года саяногорские депутаты утвердили общий объём доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 1 287 438,1 тыс. рублей. Расходы — 1 324 373,9 тыс. рублей. Дефицит — 36 935,8 тыс. рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Саяногорске состоялись выборы мэра. Журналист Михаил Валов (ЛДПР) в борьбе за кресло мэра обошёл единоросса Леонида Быкова, руководившего городом с 2004 года. Валов получил 42,62% голосов, Быков — 18,41%.

3 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Зимина с поста главы Хакасии. Он руководил регионом с 2009 года. Врио главы региона был назначен Михаил Развожаев, который ранее являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

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