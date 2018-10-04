Москва, 4 октября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о признании банкротом Альберта Бакова — гендиректора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы». Зять известного российского режиссёра Никиты Михалкова пытается обжаловать вердикт суда от 4 сентября 2018 года, по которому должна быть начата процедура реализации его имущества. Жалоба подана в суд в начале октября, но пока не принята к производству, и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

Читайте также: Со второй попытки, за долги концерна: как банкротили зятя Михалкова

Банкротства Альберта Бакова с февраля 2018 года добивалось ПАО «Бинбанк», перед которым у бизнесмена есть не исполненные обязательства на сумму 78,091 млн рублей, подтверждённые вступившим в законную силу решением Таганского районного суда Москвы от 14 февраля 2017 года.

«Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доводы в совокупности с представленными в их обоснование доказательствами, арбитражный суд посчитал возможным признать Бакова Альберта Владимировича несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру реализации имущества гражданина», — отметил суд в своём решении и установил срок процедуры до 19 февраля 2019 года, назначив финансовым управляющим Бориса Кладова.

При этом, когда заявитель настаивал на признании Бакова банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества, «от должника каких-либо связанных с этим возражений в материалы дела не поступило». 2 октября 2018 года должник обратился в суд с апелляционной жалобой, требуя отменить решение первой инстанции.

Напомним, Альберт Баков руководит крупнейшим концерном России, куда входят свыше двух десятков компаний и заводов в восьми регионах страны — Чувашии, Карелии, Мордовии, Курганской области, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Финансовые проблемы у предприятий и всего концерна начались несколько лет назад.

В 2011 году концерн взял у нескольких банков кредит на сумму 68,5 млрд рублей. В 2015 году право требования задолженности перешло к госкорпорации «Внешэкономбанк», и спустя пару лет кредитор начал истребовать долги. В суды России поступила серия исков, в том числе банкротного характера. В частности, по инициативе ВЭБ было введено наблюдение за управляющей компанией группы — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Слушания по банкротному иску ООО будут продолжены 26 октября 2018 года. Банкротные претензии выставлены и к крупному заводу концерна — АО «Курганмашзавод». Претензии ВЭБ в этом деле составляют 68,5 млрд рублей, их планируется рассмотреть 9 октября 2018 года.

Читайте также: Курганмашзавод пока не банкрот и… «нашёл» 2,7 млрд рублей

В августе 2018 года стало известно, что для финансового оздоровления концерн будет передан под управление госкопорации «Ростех», которая планирует самостоятельно управлять оборонной частью группы. Гражданские предприятия концерна планируется поручить частному инвестору. Среди претендентов называют машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты». Единственным акционером ООО «Холдинг Транспортные компоненты» является кипрская компания Tadorix Consultants Limited.

Читайте также: Глава ВЭБ объяснил переход «Тракторных заводов» к Ростеху

А тем временем долги группы растут. В середине сентября 2018 года ВЭБ выиграл иск к 13 компаниям «Тракторных заводов», которые должны будут выплатить ему почти 30 млрд рублей по кредиту восьмилетней давности. Решение пока не обжаловалось.

Читайте также: 30 млрд рублей на 13 компаний: ВЭБ выиграл иск к группе «Тракторные заводы»

Помимо Альберта Бакова тот же истец — ПАО «Бинбанк» требует признать банкротом председателя совета директоров концерна Михаила Болотина. Претензии к нему Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать 11 октября 2018 года.

Читайте также: Банкротство топ-менеджмента «Тракторных заводов» продолжат в октябре