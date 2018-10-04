Южно-Сахалинск, 4 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. На Сахалине завершил работу форум «Сообщество» под эгидой Общественной палаты России. На форуме обсудили проблемы развития Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дальний Восток — важнейшая часть нашей страны. Президент уделяет большое внимание её развитию. Но есть ли успехи? Пока больших успехов не видим», — сказал модератор дискуссии, глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Слова Фадеев подкрепил примером, попросив поднять руки тех из присутствующих в зале, кто стал участником программы «Дальневосточный гектар». В большом зале, заполненном множеством людей, поднялось лишь несколько рук.

Валерий Фадеев вспомнил, что в советское время, начиная с 30-х годов прошлого века, на Дальнем Востоке было построено множество предприятий:

«Развитие продолжалось и в «сталинское», и в «хрущевское» время. Люди ехали на Дальний Восток делать карьеру. Люди квартиры получали, у людей зарплаты были большие, люди ехали на Дальний Восток для того, чтобы самореализоваться. А теперь ничего не получается. Почему? Мы должны помочь бюрократии, если те решения, которые реализуются сейчас, не работают», — сказал Валерий Фадеев.

В составе президиума форума находилась глава правительства Сахалина Вера Щербина. И у собравшихся в зале обычных сахалинцев была возможность задать ей вопрос. Женщина из города Корсаков спросила, почему в портовом городе нет горячей воды.

В ответ госпожа Щербина заявила, что это очень странно и попросила… адрес:

«Давайте адрес, я выясню, почему нет горячей воды».

На что жительница Корсакова объяснила главе регионального правительства, что записывать адрес бессмысленно — горячей воды нет в Корсакове в принципе — ни в одном доме. Её там никогда не было — такая коммунальная услуга, как централизованное горячее водоснабжение жителям города никогда не была доступна.

Женщина из Корсакова высказала обиду всех сахалинцев:

«Почему сахалинским газом пользуются зарубежные страны, а у нас, сахалинцев, этого газа нет?»

Вопрос газификации островного региона, по словам Веры Щербины, очень сложный, задача поставлена перед Газпромом, но её решение требует времени.

Между тем, согласно расчетам, если газификация Сахалинской области будет проходить такими же темпами, как сегодня, то среднероссийского уровня она достигнет через 90 лет. Сейчас Сахалин газифицирован всего на 13%.

Очень эмоционально участники дискуссии обсуждали и вопрос транспортной доступности, особенно авиасообщения. Один из выступающих назвал поведение компании «Аэрофлот» по отношению к Дальнему Востоку вообще и к Сахалину в частности «вопиющей несправедливостью».

С жителями Сахалина согласен и глава Общественной палаты:

«Аэрофлот» не выполняет свои социальные обязательства. Здесь должны быть приняты радикальные решения! Если перелёты отсюда дотируются, то вот сюда — да сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск!»

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Не менее важный вопрос подняла в ходе дискуссии председатель комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса Евгения Уварова:

«Как рационально использовать национальные ресурсы, чтобы они работали на развитие Дальнего Востока и всей страны? На мой взгляд, два ключевых аспекта — лес и рыба. Именно эти два ресурса могут наполнить экономику Дальнего Востока».

Вообще, кроме леса и рыбы, на Дальнем Востоке существует еще очень много ресурсов. Но вот с экономикой пока как-то не ладится, несмотря на многочисленные громкие рапорты о её развитии, дорогостоящие ВЭФ и прочие пиар-мероприятия.

По мнению Евгении Уваровой, система рыбных аукционов, которая существует сейчас, крайне порочна и наносит вред отрасли.

На форуме обсудили также вопросы развития физической культуры.

На том дискуссия и завершилась. Московские гости уехали, а сахалинцы пошли по своим делам — мечтать о газифицированных домах, в которых есть горячая вода, о доступных ценах на авиабилеты и многих других всё ещё несбыточных вещах.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередная, четвёртая по счету, ФЦП по развитию Дальнего Востока, стартовала в 2012 году. Первые три «благополучно» провалились. Для реализации ФЦП №4 было создано целое отдельное министерство — Минвостокразвития. Первым шоком для дальневосточников стала новость о том, что их, дальневосточное, министерство будет расквартировано в Москве — за 10 тыс. километров от макрорегиона. Однако московские чиновники наперебой уверяли, что так проще решать вопросы взаимодействия с федеральными структурами. Новый министр по развитию ДФО Александр Галушка, человек дальневосточникам совершенно неизвестный и региона не знавший, но зато, судя по всему, усердно перечитавший труды имперского реформатора Петра Столыпина, огорошил жителей Дальнего Востока обещанием привлечь на Восток России к концу 2016 года 30 млн переселенцев по программе «Дальневосточный гектар». На Дальнем Востоке проживает чуть более 6 млн человек, да и этим шести миллионам не всегда есть где жить и где работать. Но московские «развиватели» по сей день продолжают «внедрять» кривой и косолапый закон в жизнь, несмотря ни на что. На Дальнем Востоке свободно к выдаче 188,4 млн гектаров, из них выдано порядка 47 тыс. Получателями стали преимущественно сами дальневосточники — многие просто перевели в гектары дачи, которыми пользовались много лет.

Дальний Восток продолжает терять население. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек. Только за 4 месяца 2018 года разница между прибывшими и уехавшими составила 20 тыс.

Дальневосточники, изначально поверившие в то, что регион будет развиваться и здесь захочется жить, больше не верят ни в какие программы развития. И продолжают уезжать.