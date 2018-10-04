Новосибирск, 4 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. После нескольких публикаций в ИА REGNUM выпускникам Сибирского института управления РАНХиГС всё же пообещали заменить выданные дипломы о высшем образовании несоответствующего образца. Хотя ранее в официальном ответе на запрос редакции руководство вуза уверяло, что может обменять их лишь на дубликаты.

Mil.ru Диплом о высшем образовании

Напомним, что десятки выпускников СИУ РАНХиГС (в вузе заявили о 53, сами вчерашние студенты говорят, что их более 70) получили дипломы о высшем образовании несоответствующего образца: согласно документу им была присвоена квалификация «специалист» вместо «экономист» или «юрист». Кроме того, регистрационный номер диплома и приложения к нему не соответствовали друг другу. Аннулировать эти дипломы и выдать новые в вузе отказались. А владельцы таких дипломов заявляют, что уже столкнулись с проблемами при трудоустройстве на госслужбу. Они написали письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау и готовы были обратиться в прокуратуру.

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«Вызвали они (руководство одного из факультетов СИУ РАНХиГС — прим. ИА REGNUM ) трёх человек на разговор. Сказали, чтоб они успокоились и забрали дубликаты, потому что других вариантов нет. Мы начали выяснять, были ли какие-то проверки в вузе, и поняли, что никто тут никого и ничего не проверял, а Москва (руководство РАНХиГС — прим. ИА REGNUM ) вообще не в курсе всего этого. По итогу мы всё это довели до Москвы. И вчера, 3 октября, был звонок из РАНХиГСа. Сказали, чтоб не беспокоились и что у нас будут нормальные дипломы. После чего позвонили с кафедры уже нашего СИУ и сказали, что в ближайшее время нам позвонят и скажут, когда нужно будет прийти и забрать новые дипломы», — рассказал ИА REGNUM один из выпускников, ранее получивший диплом несоответствующего образца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС — признали, что выдали десятки дипломов несоответствующего образца, и даже заявили, что провели полную и объективную проверку, по итогу которой привлекли виновных к дисциплинарной ответственности», но исправлять ошибку готовы были лишь посредством замены выданных документов на дубликаты.