Вашингтон, 4 октября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Стремление России к международному признанию своей сферы влияния создает напряженность в отношениях Москвы с такими ее соседями, как Украина и Грузия. Со своей стороны, приоритетной задачей Запада должно стать преодоление этих противоречий между Россией и окружающими ее государствами, пишут бывшие послы США в Казахстане Уильям Кортни и в Белоруссии Кеннет Яловиц в статье для американского издания The National Interest.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

Дипломаты подчеркивают, что вина за напряженность в отношениях с такими соседями России, как Украина и Грузия, лежит исключительно на Москве, которая стремится к международному признанию своей сферы влияния в качестве фундамента новой структуры европейской безопасности, но встречает сопротивление. Те надежды, которые высказывались после окончания холодной войны, о мирной Европе так и остались нереализованными. Москва выступает против дальнейшего расширения НАТО и ЕС на восток, а также против демократических восстаний (часто называемых «цветными революциями») в бывших советских государствах.

«Именно поэтому Россия спровоцировала Грузию на катастрофическую войну в 2008 году. Теперь же российские войска оккупируют ее [Грузии] сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии», — отмечают Яловиц и Кортни, подчеркивая, что с той же целью российские вооруженные силы и подконтрольные Москве войска «захватили» Крым в 2014 году и теперь «оккупируют» часть Донбасса.

Помимо прямого нападения, указывают дипломаты, Россия также применяет и иные формы воздействия на своих союзников, в частности, активно используя антизападную пропаганду и угрозы.

«Российские корабли травят украинские суда, осуществляющие поставки между Азовским и Черным морями. Москва удерживает украинских политических заключенных, в том числе признанного режиссера Олега Сенцова», — утверждают авторы.

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Со своей стороны, соседи России, иногда с помощью Запада, дают отпор давлению России. Так, в 2014 году Киев «сдержал российское вторжение в Донбасс», с тех пор лишь укрепив свою оборону. Западные страны осуществляют подготовку и вооружение украинских и грузинских вооруженных сил. Более того, Украина, Молдавия и Грузия создали более тесные связи с ЕС, благодаря чему их граждане теперь могут пользоваться безвизовым режимом.

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В то же самое время соседи России продолжают диверсификацию своих международных связей. Так, западные и китайские компании расширяют масштаб своих энергетических проектов на Каспии, Киев и Тбилиси осуществляют переориентацию своих экономик в сторону Европы и таких южных стран, как Индия, а центрально-азиатские государства получают больше инвестиций от Китая, нежели от России.

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Иными словами, заключают авторы, чем дольше Москва откладывает решение задачи улучшения отношений со своими соседями, тем выше вероятность, что они будет искать альтернативы ей. И чем дольше будет сохраняться напряженность в их отношениях с Россией, тем дольше у России будут напряженные отношения с Западом. Поэтому Запад должен сделать одной из своих приоритетных задач улучшение отношений России с ее соседями.