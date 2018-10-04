Киев, 4 октября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. При поддержке НАТО на Украине будет создан киберцентр, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает 4 октября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, центр будет реагировать на попытки взлома информационного пространства Украины. Будет ли центр заниматься также ответной деятельностью, например, превентивными кибератаками на потенциальных противников, Столтенберг не уточнил.

Генсек НАТО отметил, что финансироваться проект будет целевым фондом киберзащиты альянса.

Напомним, в 2017 году вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что НАТО выделит стране более 1 млн евро с хакерскими атаками.