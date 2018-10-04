Джакарта, 4 октября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Стихийные бедствия, обрушившиеся на Индонезию в последние месяцы, не отразятся на развитии экономики страны. Об этом заявила индонезийский министр финансов Сри Мульяни Индравати, передает 4 октября агентство ANTARA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

По её словам, в министерстве не ожидают замедления темпов роста из-за землетрясений в провинциях Западные Малые Зондские острова и Центральный Сулавеси, так как вклад этих регионов в ВВП страны — незначительный.

Помощь пострадавшим районам, включая экономическую, не сказывается на общей ситуации в стране. Вместе с тем власти рассчитывают, что экономическая активность в пострадавших провинциях восстановится в кратчайшие сроки.

Центральное статистическое агентство Индонезии прогнозирует рост экономики на 5,1% — 5,2% в 2018 году. Такой показатель для Азии — один из самых высоких.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля и начале августа несколько сильных землетрясений произошло на острове Ломбок в провинции Западные Малые Зондские острова. Погибли более 500 человек, тысячи пострадали, еще сотни тысяч покинули свои дома.

В конце сентября разрушительный толчок магнитудой 7,4 произошел в провинции Центральный Сулавеси, за ним последовало цунами. Погибли более 1,4 тыс. человек, более ста пропали без вести, свыше 2,5 тыс. человек ранены. Свои жилища покинули более 70 тыс. человек.

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