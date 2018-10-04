Луганск, 4 октября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. ВСУ два раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 3 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Согласно сообщению, украинские каратели из артиллерийских орудий, БМП и стрелкового оружия обстреляли села Желобок и Сокольники.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено применение на линии фронта артиллерийских орудий и минометов. Также соглашения обязывают обе стороны конфликта прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта.

Однако киевские войска игнорируют договоренности, а украинское командование неоднократно заявляло, что намерено силой захватить Донбасс.