Москва, 4 октября, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Внешний фон для рубля 3 октября был позитивным — проблемы итальянского бюджета уже не столь остро воспринимаются участниками рынка, евро и валюты развивающихся стран отскочили вверх к доллару, нефть удерживается в районе четырехлетних максимумов. Но этого оказалось недостаточно — в ходе вчерашних торгов рубль выглядел слабо, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Основная причина вчерашней слабости рубля кроется в итогах размещения ОФЗ, прошедших 3 октября. Минфину удалось разместить лишь 75% выпуска ОФЗ-26 223 под 8,3% годовых, а размещение ОФЗ-25 083 и вовсе было отменено «из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре». Минфин вернулся на долговой рынок после месячной паузы и предложил рынку небольшой объём гособлигаций (20 млрд рублей), так что его неудача в этом моменте настраивает на пессимистичный лад. Инвесторы не проявляют высокого интереса к российским активам, а Минфин плохо чувствует рынок.

Минфину не стоило спешить с возвращением на рынок. Теперь финансовому ведомству придётся взять ещё одну паузу в вопросе размещений, в противном случае участники рынка воспримут это как готовность Минфина привлекать финансирование под любую ставку и ожидание негатива в конце года. После того как стали известны итоги размещения, индекс гособлигаций MOEX RBGI просел на 0,2%, до 135,1 пункта, а курс доллар/рубль вырос на 0,4%, до 65,7 руб.

Сегодня, 4 октября, рубль продолжит находиться под давлением продавцов, тренд на укрепление рубля, полученный во второй половине сентября, близок к слому. На сегодня актуальный диапазон курса доллар/рубль составляет 65,4−66,5 руб., для евро/рубль он находится в диапазоне 75−76,5 руб.

Читайте также: Рубль упал на фоне неудачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ