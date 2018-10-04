Казань, 4 октября, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Конфликт родителей и министра образования Татарии Рафиса Бурганова, связанный с заявлением главы ведомства по вопросу преподавания родных языков о том, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…», получил неожиданное продолжение. Прокуратура республики рассмотрела обращение родителей школьников — активистов «Родительского сообщества Татарстана — РоСТ», посчитавших прозвучавшие слова «фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку», и отправила на исследование в экспертную организацию. После заключения экспертов словам министра будет дана правовая оценка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Рафис Бурганов

Читайте также: «На колени…»: слова главы минобра Татарии о родных языках вызвали скандал

«В прокуратуре Республики Татарстан рассмотрено Ваше обращение, поступившее 03.09.2018, о проверке законности публичных высказываний заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра образования и науки Республики Татарстан Бурганова Р. Т. на августовской конференции работников образования 28.08.2018 в г. Набережные Челны. В ходе проверки текст выступления Бурганова Р. Т. прокуратурой республики направлен в экспертную организацию для проведения исследования. В настоящее время исследование не завершено, проверка продолжается. О результатах Вы будете уведомлены дополнительно. Принятое решение может быть Вами обжаловано вышестоящему прокурору либо в судебном порядке», — гласит ответ, подписанный начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, старшим советником юстиции Ильдаром Исмагиловым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на августовском педсовете глава министерства образования и науки Татарии Рафис Бурганов, назначенный на этот пост менее года назад, комментируя вопрос преподавание родных языков в школах, сделал заявление, вызвавшее протест родителей.

Они посчитали, что заявление министра может быть «как минимум фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку», а «фактически призывает учителей и директоров образовательных учреждений оказывать давление на родителей в нарушение не только прав самих законных представителей, но и их несовершеннолетних детей, используя свой авторитет и должностное положение». Просьбу оценить слова главы ведомства родители отправили в прокуратуру. Свою оценку пообещала дать и Общественная палата России.

После этого официальные представители Казанского кремля и сам Рафис Бурганов в публичных выступлениях пытались оправдаться, ссылаясь на то, что его неправильно интерпретировали.

Читайте также: В Татарии прокомментировали скандал с министром образования

А также: Соблазн для церкви, скандал от министра, Шаймиевы в Forbes: неделя Татарии