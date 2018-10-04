Майами, США, 4 октября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида угнал трактор, но затем был остановлен полицейскими. Во время обыска подозреваемый пытался сбежать, что вынудило полицейских применить электрошокер. Об этом сообщает CBS Miami.

Pica.army.mil Пистолет-электрошокер

Сообщается, что полицейские на дороге увидели Чарльза Макнила за рулем трактора и приказали ему остановиться. Во время проверки Макнил назвал ложное имя и номер фальшивого водительского удостоверения. При попытке ареста подозреваемый пытался сбежать, полицейским пришлось применить тазер, чтобы остановить беглеца. Позднее выяснилось, что трактор Макнил угнал.

Инцидент произошел 28 сентября, однако кадры с видеорегистратора полицейского автомобиля, выложенные в сеть, просмотрели уже более 50 тысяч зрителей.