Казань, 4 октября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Министерство экономики Татарии объявило открытый конкурс по отбору компании, которая должна организовать и провести республиканский общественный конкурс «Руководитель года» по итогам 2018 года. Начальная цена услуги — 8,105 млн рублей. Для лауреатов конкурса изготовят значки из золота 585-й пробы весом не менее 4,7 г, а на торжественном обеде на 550 гостей, оплачиваемом из бюджета региона, планируется четыре вида алкоголя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Преимущество в тендере будет отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Итоги конкурса подведут после 24 октября 2018 года, а услуга должна быть оказана со дня заключения государственного контракта до 27 декабря 2018 года.

В задачи исполнителя входит «формирование материалов по кандидатурам на звание лауреата конкурса для конкурсной комиссии», информирование о проведении конкурса — письма должны направить не менее 55 адресатам из министерств, госкомитетов, главам районов, объединениям работодателей и профессиональным союзам. Помимо этого, победитель тендера должен будет провести «сбор, проверку полноты, уточнение и дополнение представленных министерствами и ведомствами РТ на конкурс материалов по руководителям предприятий и организаций РТ», сформировать предложения по кандидатурам на звание лауреата конкурса «Руководитель года».

Татарстанстат в свою очередь должен выполнить рейтинговую оценку предприятий по показателям, которые мониторятся данным ведомством. После этого организатор выполнит анализ деятельности участников конкурса с учетом рейтинговой оценки.

Обновление и техническое сопровождение официального сайта конкурса, организация и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов, предоставление зала вместимостью не менее 550 мест с отдельной, изолированной фуршетной VIP-зоной — это также входит в задачи победителя открытого конкурса.

Для лауреатов конкурса изготовят значки из золота 585-й пробы массой не менее 4,7 г. А торжественный обед на 550 гостей должен включать не менее чем четыре вида алкоголя.

Напомним, в 2017 году лауреатами республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2017», получившими золотые нагрудные знаки и дипломы, стали 25 управленцев. А претендовали на это звание 123 руководителя предприятий различной направленности.

В 2018 году для участия в конкурсе документы принимали до 1 октября 2018 года. Конкурс проводят по десяти номинациям: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», «За формирование безопасных и здоровых условий труда», «За создание нового производства», «За содействие развитию детского технического творчества» и «За цифровую трансформацию предприятия».