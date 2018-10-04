Лондон, 4 октября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Глава британского МИД Джереми Хант обвинил ГРУ в проведении регулярных кибератак по всему миру на политические институты, бизнес, СМИ и даже спортивные организации, сообщает Straits Times.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР Обещание дать отпор

«Эти кибератаки делаются даже не из соображений национальной безопасности. Вместо этого они портят людям по всему миру возможность жить своей жизнью без чужого вмешательства и даже подрывают возможность наслаждаться спортом», — заявил он.

По его словам, за такими кибератаками якобы стоит Кремль и ГРУ. И эти кибератаки обходятся экономикам других стран в миллионы фунтов стерлингов.

«Действия ГРУ являются безответственными и непоследовательными: они пытаются вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы вредить российским компаниям и гражданам России», — добавил он.

Хант также подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже готовятся дать отпор ГРУ в ответ на якобы проведенные кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Associated Press проинформировало о готовности США предоставлять ресурсы для кибератак своим союзникам по НАТО. В свою очередь, Соединенные Штаты оставляют за собой контроль над своим персоналом и вычислительными мощностями. На эту меру Пентагон заставили пойти якобы агрессивные кибератаки со стороны России.