Вашингтон, 4 октября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. США готовы проводить кибератаки и предоставлять свой киберарсенал по запросу союзников из НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Кибератака

Ожидается, что соответствующее официальное заявление сделает глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече глав минобороны стран — участников Североатлантического альянса. AP подчеркивает, что к таким действиям США вынуждают якобы агрессивные кибератаки со стороны России.

Как отметила собеседник агентства Кэти Вилбергер, Соединенные Штаты готовы осуществлять как оборонительные, так и наступательные кибероперации по просьбе союзников по НАТО, однако США все равно будут контролировать вычислительные мощности и персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создает спецструктуры для проведения наступательных киберопераций. По его словам, НАТО создает систему кибернетических сил, в которых будут присутствовать национальные элементы. Это, по словам Столтенберга, связано с увеличением количества и опасности кибератак.