Вашингтон, 4 октября, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 Дамаску безответственна, сообщили в Пентагоне.

Mil.ru ЗРС С-300

«Поставлять подобные оборонные системы сирийскому режиму — это, честно говоря, безответственно», — говорится в сообщении американского минобороны.

Поставку Дамаску из России более современного средства противовоздушной обороны, как и в целом сотрудничество Москвы с союзниками на Ближнем Востоке (в том числе и с Ираном), в Вашингтоне осуждают, называя решение Москвы «прикрытием ее низких действий».

Напомним, после гибели российских военнослужащих из-за израильской провокации в Сирии, в результате которой был сбит самолет Ил-20 ВКС РФ, Москва поставила Дамаску ЗРК С-300. Этот факт осудили как в Тель-Авиве, не отказавшемся от агрессии против Дамаска и Ирана, так и в Вашингтоне, который находится в Сирии «без приглашения».

Читайте также: Путин: присутствие США в Сирии противоречит уставу ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США опасаются изменений в «раскладе сил», которые последуют за приобретением Сирийской арабской армией российских комплексов С-300.

В статье Фонда стратегической культуры «Худший кошмар военно-промышленного комплекса США: С-300 может уничтожить F-35 и показать его недостатки» говорится о тех рисках (как военных, так и экономических), которые понесут Штаты, поставляющие самолеты Израилю.