Логан, США, 4 октября, 2018, 03:44 — ИА Регнум. В американском городе Логан штата Юта был задержан подозреваемый в рассылке писем с неким отравляющим веществом в министерство обороны США, сообщает Reuters.

Яд

В настоящее время ФБР не разглашает имя подозреваемого. Ранее ФБР заявляло, что ищет в Логане опасное химическое вещество, и предупредило жителей об отсутствии угрозы.

Ранее, 2 октября сотрудники службы безопасности Пентагона обнаружили токсичное вещество рицин среди писем, которые были адресованы главе минообороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу ВМС Джону Ричардсону. Сообщалось, что подобные посылки с рицином были отправлены и в Белый дом, в том числе американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Fox News заявили, что в отправке посылок с рицином подозревается экс-военнослужащий Военно-морских сил США. Отмечается, что подозреваемого удалось вычислить по обратному адресу, оставленному на одном из конвертов.