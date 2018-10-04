Вашингтон, 4 октября, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Заключение «Роскосмоса», согласно которому отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного брака, не должно подразумевать обязательного наличия злого умысла в его появлении, говорится в официальном заявлении NASA.

Молоток и зубило

«Российские СМИ недавно заявили, что генеральный директор («Роскосмоса» — прим. ИА REGNUM ) Дмитрий Рогозин сообщил, что отверстие не является производственным дефектом… Этот вывод не должен обязательно означать, что отверстие появилось в результате злого умысла. NASA и «Роскосмос» вместе проводят расследование инцидента, чтобы выявить причину», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября гендиректор «Роскосмоса"Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка космического корабля «Союз МС-09» была повреждена в результате преднамеренного воздействия. Тем самым Рогозин исключил версию заводского брака.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на Международной космической станции (МКС) специалисты обнаружили утечку воздуха. Как выяснилось, в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» появилось отверстие диаметром около двух миллиметров. Космонавты устранили повреждение.