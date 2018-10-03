Москва, 4 октября, 2018, 02:52 — ИА Регнум. В заявлении министра внутренних дел США Райана Зинке нет отражения логики, считает депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Угроза морской блокады

Он в ироничной форме прокомментировал слова американского министра о возможной морской блокаде российских энергоносителей.

«Во-первых, оно звучит из уст министра внутренних дел США. В Америке МВД полицией не заведует, оно заведует охраной окружающей среды, почтами, зоопарками, национальными парками и так далее. Поэтому непонятно, с какой стати этот человек что-то комментирует в области геополитики и геоэнергетики. Во-вторых, о чем он говорит? Что они заблокируют российские поставки российской энергии на Ближний Восток. То есть в сознании членов американского правительства Россия поставляет судами, танкерами энергию на Ближний Восток, тогда как на самом деле весь Ближний Восток снабжает энергией США, Европу и так далее. И потом они собираются блокировать это с помощью военно-морского флота. Мы доставляем кораблями только сжиженный газ из Сабетты (поселок и порт в Ямало-Ненецком АО, — прим. ИА REGNUM ), причем делаем это в арктических водах. У США, чтобы помешать этому, должен быть ледокольный флот. У них нет ледоколов вообще, чтобы помешать движению по Северному морскому пути», — сказал Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский министр внутренних дел Райан Зинке заявлял о возможности устроить России морскую блокаду, чтобы перекрыть поставки её энергоносителей в ближневосточные страны. По его словам, благодаря ВМС США можно гарантировать открытость морских путей, а при необходимости их блокировать, чтобы энергоносители из России не поступали на рынок. Он считает, что экономика РФ получает доход только от продажи энергии и надеется продавать нефть и газ Ближнему Востоку так же, как уже продает Европе.