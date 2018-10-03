Москва, 4 октября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Неизвестный совершил ограбление салона красоты в Москве, владельцем которого является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

DENAMAX Газовый баллончик

Сообщается, что неизвестный мужчина зашел в салон около 19:00 по московскому времени, распылил в нем газ из баллончика и похитил часть продававшейся в салоне косметической продукции. После похищения злоумышленник скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются найти и задержать грабителя. По данным ТАСС, салон принадлежит олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября грабители украли драгоценности у саудовской принцессы в отеле Ritz в Париже. Сообщается, что из номера были похищены ювелирные украшения и драгоценности на сумму около $930 тысяч.