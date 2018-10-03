Париж, 4 октября, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Знаменитый французский гангстер Редуан Фаид, прозванный «королём побегов», был арестован полицией в городке Крей, в часе езды от Парижа, после трех месяцев розыска, 3 октября передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Леон». Реж. Люк Бессон. 1994. Франция — США Полицейская операция

В рейде против рецидивиста принимали участие 50 полицейских, однако применять силу не пришлось — Фаид был задержан спящим с пистолетом в руке. Вместе с Фаидом был арестован его брат и ещё пятеро сообщников.

В квартире, где скрывался «король побегов», было обнаружено огнестрельное оружие, а также парики и бурки, которые Фаид использовал для скрытного передвижения по городу.

46-летний Фаид, французский еврей, мошенник, налетчик, поклонник фильмов «Бешеные псы» и «Лицо со шрамом», обрел всемирную славу в 2010 году, после публикации автобиографической книги «Грабитель».

После выхода книги «раскаявшийся» гангстер становится звездой телешоу во Франции, однако в 2011 году его вновь арестовывают по обвинению в организации вооруженного ограбления в городке Вилье-сюр-Марн, в ходе которого погибла женщина-полицейский.

Фаид два года проводит в тюрьме «Лилль-Секеден», однако благодаря сообщникам совершает побег в 2013 году. Побег был обставлен в «голливудском стиле» — со взрывом ворот тюрьмы, захватом заложников и беспорядочной стрельбой.

«Интерпол» объявил Фаида в розыск по всему миру, однако преступник не убежал далеко — через полтора месяца на свободе он был арестован в отеле в департаменте Сена и Марна.

После ареста Фаида помещают в тюрьму «Флери-Мерожи» в пригороде Парижа, где он содержится под усиленной охраной. Суд увеличивает срок его заключения до 25 лет.

Однако 1 июля 2018 года Фаид совершает из особо охраняемой тюрьмы ещё более дерзкий побег, чем в 2013 году — сообщники, переодетые полицейскими, вызволили гангстера из комнаты для свиданий и улетели с ним на вертолёте.

Пока не известно, в какую тюрьму французские власти поместят Фаида на этот раз, и будет ли у рецидивиста время на написание новой книги о своих «голливудских» налетах и побегах.

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