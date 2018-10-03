Тульская область, 4 октября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. На Черепетской ГРЭС в городе Суворове Тульской области во время демонтажа рухнул кран, в результате чего погиб рабочий, сообщает ИА Тульские Новости.

Кран

Сообщается, что, по неподтвержденным данным, также есть один пострадавший. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на строительной площадке в Краснодаре упал башенный кран. В результате падения погиб оператор-крановщик, который находился в кабине. При падении крана он получил травмы, не совместимые с жизнью.